Lumena revela ter recusado convite para ‘A Fazenda 14’: ‘Eu escapei’

Causando na atual temporada do “De Férias Com o Ex: Salseiro VIP”, a ex-BBB Lumena esteve perto de integrar o elenco de famosos de “A Fazenda 14”.

Em entrevista ao iBahia, a influenciadora baiana revelou ter sido sondada para participar da nova edição do reality show que segue no ar pela RecordTV.

“Eu escapei, viu? (risos) A gente acaba sendo sondada, mas que babado. Ali eu não ia conseguir ressignificar nada, só BO, mais BO, velho”, contou Lumena em referência as tretas envolvendo os dois grupos do reality rural.

Não, eu tô feliz com o meu ‘De Férias Com o Ex’, com a minha suíte master, é outra vibe. Negócio de bost* de cavalo, de vaca, de galinha fedendo, não queria não. Eu não tinha como ressignificar nada, tô bem feliz, agradeço ao universo”, completou.

A ex-BBB ainda revelou como recebeu o convite para entrar no reality show de pegação da MTV, logo após terminar um namoro de três anos com a musicista Fernanda Maia.

“Eu tava na seca, terminei o relacionamento e pensei ‘vou pro Caribe e vou passar o rodo’ e, de fato, tirei meu atraso. Mas foi uma experiência tão gostosa, tão libertadora, sobretudo para mim que tava aprisionada, que já que eu peguei o gostinho da solteirice, quero pegar o embalo ali do verão, carnaval. Tô livre, leve e solta na pista, bem autorizada (risos)”, explicou Lumena.

Por fim, a baiana falou sobre os próximos episódios do reality da MTV e deu até spoiler sobre o que ela aprontou no Caribe.

“Esse ‘De Férias’ ainda vai render muito, eu tô até com vergonha de falar. Eu aprontei, aprontei no Caribe. Não tinha nada pra fazer, entendeu? O único spoiler que eu posso dar é que vocês vão ver uma Lumena que vocês nunca viram. Tem episódio até dezembro”, finalizou a DJ.

