Lyu Árisson afirma que foi ameaçado de morte durante agressão

O ator Lyu Árisson deu mais detalhes sobre a agressão que sofreu na Feira de São Joaquim, no bairro da Calçada, em Salvador, no domingo (13). Ele afirmou que foi ameaçado de morte durante o ocorrido e que segue com dores após as pancadas dada por um segurança do local.

“Ele tirou a arma e botou na minha testa, disse que ia atirar, porque era policial e, que se atirasse, não ia dar em nada”, detalhou à TV Bahia.

Na manhã desta segunda-feira (14), o ator, dançarino e coreógrafo fez exame de corpo de delito. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Árisson relatou que foi com o carro até o estacionamento da Feira para pegar itens que havia comprado. Neste momento, ele diz ter sido agredido pelo segurança. O ator não detalhou, no entanto, o que teria motivado a agressão. Lyu aparece nas imagens com a boca sangrando e dentes quebrados.

O baiano afirmou nesta segunda que que teve “um prejuízo enorme”, porque havia ido ao dentista recentemente.

“Eu tinha acabado de fazer todos os dentes, porque eu ia começar a fazer a filmagem de ‘Ó Paí, Ó 2’, então gastei uma grana… Você sabe que dentista não é barato. Além do prejuízo, teve o emocional, o psicológico, que ficou um abalado. A justiça tem que ser feita”, desabafou.

A Polícia Civil afirmou, em nota, que foram realizados exames, que apontaram a existência de traumas no rosto, e os resultados auxiliarão na apuração do caso, que é investigado pela 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim).

Policiais militares estiveram no local após a denúncia. Ao chegar na feira, Árisson acompanhou os militares até o local onde teria ocorrido o fato, mas o suspeito não foi encontrado.

O ator, coreógrafo e bailarinho ficou nacionalmente conhecido após ter interpretado a personagem trans Yolanda, em “Ó paí, Ó”, tanto na versão para TV quanto para o cinema.

