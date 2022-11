mãe da vítima chama acusado de ‘assassino cruel’

Foto: Reprodução

O segundo dia de Audiência de Instrução de Marcelo da Silva, acusado de matar Beatriz Angélica, de apenas 7 anos, foi esta quarta-feira (23). Foram ouvidas mais dez testemunhas do caso, duas do Ministério Público e oito da defesa. A audiência aconteceu no Fórum de Petrolina, Sertão de Pernambuco.

A mãe de Beatriz, Lúcia Mota, ficou do lado de fora do Fórum durante a audiência enquanto “mãe e manifestante”, afirmou em entrevista para o g1 Petrolina. Além disso, a mãe da vítima afirmou que o acusado é “um assassino covarde e cruel” e fez referência ao fato de que Marcelo foi preso em flagrante após estuprar uma menina de 9 anos, em 2017.

“Ele estuprou uma criancinha, ele foi preso em flagrante em Trindade pelo estupro de uma criancinha de 9 anos de idade. Ele capturou essa criança às 7h da manhã e essa criança só conseguiu sair das garras dele às duas horas da tarde. Ele é um monstro. Era isso que ele queria fazer com Beatriz e depois matá-la. Esse é o instituto dele, porque ele é um monstro e tem que ser condenado”, disse Lúcia.

Também em entrevista ao g1, o advogado de defesa de Marcelo, Rafael Nunes, afirmou que a tendência é de que o réu fique calado. “Existe sim a possibilidade dele participar de um Júri Popular, dele ser pronunciado a um Júri Popular. Isso aí é fato. Então, talvez, não seja tão interessado ele adiantar a tese de defesa, jogar o que tem para jogar no ventilador, porque acreditem pessoal, todo mundo vai se surpreender. Tem muita coisa por trás desse caso. Esse caso é emblemático e talvez ele não fale”, disse ele.

A audiência irá definir se Marcelo será ou não levado a júri popular. Ele foi acusado pelo crime em janeiro deste ano enquanto já estava preso por outros crimes.

