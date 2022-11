Mãe de Deolane revela tentativa de enviar helicóptero para ‘A Fazenda’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Solange Bezerra, mãe da advogada Deolane Bezerra, revelou ter tentado enviar helicóptero para a sede de “A Fazenda 14” com mensagens para a filha que está confinada no reality show.

A revelação aconteceu, sem querer, por meio de uma live nas redes sociais. A matriarca conversava com o ex-peão, Tiago Ramos, quando soltou o acontecido.

“Eu já fui lá pra buscar ela, me barraram. Não tô aguentando mais. Mandei um helicóptero para botar umas mensagens. Não tô gostando mais, tô tomando Rivotril, coisa que nunca tomei”, disse a mãe de Deolane.

Logo depois, o influenciador concordou com a fala de Solange e relembrou a expulsão determinada após a briga com Shayan no reality show.

“Minha mãe também ficou muito assim. Eu briguei, fui expulso, injustiçado”, disse ele. Após isso, avisaram para ela que a live estava sendo transmitida e pediram que a conversa fosse encerrada.

Veja o vídeo:

Mãe de Deolane esquece live ligada em conversa com Tiago e diz que já foi até Itapecerica tentar tirar a filha do reality, mas foi barrada. Ela diz também que não aguenta mais e está tendo que tomar remédios. #AFazenda pic.twitter.com/3R9V6P8s0Z — Dantas (@Dantinhas) November 1, 2022

Leia mais sobre A Fazenda no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.