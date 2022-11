Mãe desmaia ao ver filha vestida de noiva e vídeo viraliza

Foto: Reprodução

A estrela do casamento é, quase sempre, a noiva. No entanto, na cerimônia de Thaís Matos, de 29 anos, e Ricardo Sandim, de 45 anos, moradores do Mato Grosso do Sul, quem roubou a cena foi a mãe da noiva. Quando viu a filha vestida para o casamento, Denize Matos desmaiou por causa da emoção – e não foi a única vez.

O desmaio de Denize viralizou nas redes sociais. O casamento foi no último sábado (12), mas o vídeo só viralizou na quarta-feira (16). Ao g1 Mato Grosso do Sul, a noiva contou que, antes mesmo de chegar na cerimônia, Denize desmaiou no carro. A segunda vez foi quando viu a filha vestida de noiva e, a última, quando viu o neto entrando no casamento com as alianças dos noivos em mãos.

“Minha mãe é super saudável. Ela sempre desmaia quando é exposta a uma emoção muito forte. Já estávamos preparados para caso ela desmaiasse, na segunda vez nós acudimos ela, arrumamos a cabeça e o corpo dela”, rememora Thaís.

