Mãe e filha morrem atropeladas por carreta na Bahia

Uma mulher e uma criança, de 8 anos, morreram atropeladas por uma carreta desgovernada na cidade de Ituaçu, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O acidente aconteceu no domingo (27) e o veículo invadiu o imóvel onde a mãe e a filha estavam. Outras três pessoas ficaram feridas.

Elas foram socorridas para o Hospital Municipal de Ituaçu. Não há detalhes ou informações sobre o estado de saúde delas. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas nas redes sociais, mostraram o momento exato do acidente. (Veja no vídeo abaixo)

Segundo a Polícia Civil, as vítimas que morreram foram identificadas como Daniela Barbosa Caires, de 24 anos, e Júlia Sophia Barbosa, de 8 anos. A Polícia Civil informou ainda, segundo o g1 bahia, que esteve no local e começou a retirar os escombros com ajuda de moradores.

O motorista da carreta foi ouvido na Delegacia Territorial (DT) de Ituaçu e liberado. As circunstâncias do acidente não foram reveladas.

