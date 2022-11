Maestro Fred Dantas estreia concerto ‘Sinfonia Ufba Eterna’

Foto: Divulgação

O maestro Fred Dantas faz a estreia mundial, no próximo dia 18 de novembro, às 19h, no Museu de Arte Sacra da UFBA, da sua composição Sinfonia UFBA Eterna, música em quatro movimentos para orquestra sinfônica, totalmente composta por ele e dedicada à universidade federal baiana.

Professor na Escola de Música e primeiro trombone da Orquestra Sinfônica da UFBA, Fred Dantas compôs a ‘Sinfonia UFBA Eterna’ no auge da pandemia. Agora com a retomada as apresentações da OSUFBA – Orquestra Sinfônica da UFBA executará a obra no concerto especial do dia 18, sob a regência do maestro José Maurício Brandão.

“Há uma infinidade de razões para que eu, Fred Dantas, tenha gratidão pela UFBA, sobretudo pela sua Escola de Música, que me deu tudo”, afirma o maestro, que foi aluno dos cursos Preparatório e de Nível Superior, em Composição e em Instrumento, fez o Mestrado em Etnomusocologia e o Doutorado em Composição e hoje é também funcionário da instituição. “Conheci lá as pessoas que mais amei na vida, lá dois dos meus filhos se graduaram. Gratidão é a coisa que eu mais tenho pela UFBA”, conclui.

A noite do dia 18 marca o 120 concerto da OSUFBA – Orquestra Sinfônica da UFBA em 2022, e tem em seu programa, a partir das 18h, a execução da Sinfonia N0 88, de Franz Joseph Haydn, do Concertino para Clarineta, de Francisco Mignone, tendo como solista Hudson Ribeiro, da Sinfonia UFBA Eterna, com Fred Dantas e do Concertstück N0 1 para Clarineta e Clarone, com Hudson Ribeiro e Patrícia Perez

Serviço

Estreia de Sinfonia UFBA Eterna em concerto com a OSUFBA

Data: 18 de novembro de 2022

Horário: 19h

Local: Museu de Arte Sacra da UFBA – Rua do Sodré, 28 – Dois de Julho – Centro

Gratuito

