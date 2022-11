Maíra corre perigo ao descobrir podre de Zoé em ‘Todas as Flores’

Foto: Globoplay

No fim da leva de novos capítulos de “Todas as Flores”, que chegou ao Globoplay na última quarta-feira (9), uma verdadeira bomba cria um clima de tensão para os próximos capítulos.

Isso porque Maíra (Sophie Charlotte) descobre um podre de Zoé (Regina Casé) após ouvir a mãe em uma conversa acalorada com Galo (Jackson Antunes).

Tudo começa quando a mocinha reata com Rafael (Humberto Carrão) e decide voltar para a casa da mãe após Vanessa (Letícia Colin) fingir aceitar o relacionamento dos dois.

Sem ter a menor noção do perigo que corre, a mocinha volta para o covil das cobras e, quando está indo dormir, acaba ouvindo o malandro Galo entrar para conversar com Zoé em “Todas as Flores”.

O homem cobra dinheiro da mulher pelos serviços feitos e entrega uma arma para ela guardar em casa. Assustada, Maíra ouve Zoé guardando a prova dos crimes em um armário.

Após a mulher sair do local, ela procura o esconderijo secreto da arma e quando encontra o objeto é a própria mãe que chega ao local e a surpreende com a boca na botija.

