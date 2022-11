Mais de 21 milhões receberam Auxílio Brasil em novembro

Mais de 21,53 milhões de pessoas de todas as regiões do país já receberam o saldo de novembro do programa Auxílio Brasil do Governo Federal. Durante as liberações do benefício, o número de atendidos bateu mais um recorde.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, os usuários com NIS finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 já receberam o benefício em suas respectivas contas.

Em novembro, receberam o Auxílio Brasil as pessoas que possuem uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, o Ministério somente liberou os pagamentos para os cidadãos que possuem renda per capita de até R$ 210. Quem tem uma renda maior do que esta, não pode receber o dinheiro do programa.

Todos os mais de 21,53 milhões de brasileiros que receberam o Auxílio Brasil nesta semana pegaram a quantia no valor mínimo de R$ 600. Esta é uma regra que está valendo desde o último mês de agosto, e tem validade ao menos até o final deste ano. Por lei, ninguém pode receber menos do que este patamar.

Todos os grupos do programa possuem um prazo de 120 dias para movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil. São quatro meses para que o cidadão realize alguma movimentação no saldo. Caso contrário, o governo entenderá que o indivíduo não precisa daquele dinheiro, e poderá retomar o montante para as contas públicas.

Calendário

Inicialmente, o Ministério da Cidadania chegou a garantir que poderia antecipar o calendário de pagamentos do programa Auxílio Brasil neste mês de novembro. Contudo, na prática este movimento não aconteceu.

Assim, para este mês de novembro, seguiu valendo o calendário regular de pagamentos do projeto social, com as liberações acontecendo entre os dias 17 e 30 de novembro. Abaixo, você vê o detalhamento dos depósitos.

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0

Auxílio Brasil em dezembro

O Ministério da Cidadania ainda não deu detalhes sobre as liberações de dezembro. Ainda não se sabe, por exemplo, se a pasta vai inserir mais pessoas na folha de pagamentos do benefício, como aconteceu nos meses anteriores.

De qualquer forma, o cidadão que deseja entrar no programa pode se preparar mantendo o seu Cadúnico atualizado com informações verdadeiras. Assim, as chances de uma seleção são reais.

Para dezembro, já é possível adiantar que o calendário vai ser antecipado e começará a fazer pagamentos já no próximo dia 12. Assim, todos os grupos poderão receber a quantia antes das festas de final de ano.

O futuro do Auxílio Brasil

Como dito, os pagamentos de R$ 600 do Auxílio Brasil estão garantidos ao menos até o final deste ano de 2022. Para 2023, ainda não é possível cravar o que vai acontecer.

O governo de transição está em contato com o Congresso Nacional para conseguir aprovar uma PEC que garantiria não apenas a manutenção do Auxílio Brasil na casa dos R$ 600, como também poderia criar um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade.

Caso não consiga aprovar a PEC, o presidente eleito Lula (PT) poderia optar por assinar uma Medida Provisória (MP) que liberaria espaço no orçamento para estas mudanças, sem necessidade de aprovação do Congresso Nacional.