Mais de 7,5 milhões de baianos não se imunizaram contra Covid-19 ou estão com esquema incompleto, diz Sesab

Foto: Bruno Concha/Secom

Ao menos 7.528.598 de baianos com 12 anos ou mais ainda não se imunizaram contra Covid-19 ou estão com o esquema vacinal incompleto, indicam dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) da quarta-feira (16).

Do número total, 1.009.581 não tomaram a primeira dose, 830.413 não receberam a segunda, 2.930.291 estão com a dose de reforço em atraso. Além disso, 2.758.313 não se vacinaram com a quarta dose.

Ainda segundo a Sesab, há imunizantes suficientes para atender as pessoas que não iniciaram ou completaram o esquema vacinal contra a doença.

No último boletim disponibilizado pelo órgão, a Bahia registrava 833 casos ativos de Covid-19 e cinco mortes. No mesmo dia foi indicado 1.012 novos casos da doença.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.