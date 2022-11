Mais de 76 mil pessoas não tomaram a primeira dose da vacina

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

Mais de 76 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Salvador. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Dessas pessoas, 34.304 são crianças com idades entre 3 e 4 anos. Na Na faixa etária entre 5 e 11 anos, o número é um pouco menor, 24.347. A partir dos 12 anos, 17.883 pessoas não iniciaram o ciclo vacinal.

Diante do aumento do número de casos da doença, a prefeitura de Salvador realizou um mutirão de vacinação no sábado (19). Das mais de 10 mil pessoas que atualizaram o esquema vacinal naquele momento, 600 tomaram a primeira dose.

De acordo com o Vacinômetro, plataforma online com atualização em tempo real da quantidade de doses contra a Covid-19 aplicadas, a 4ª dose foi o principal reforço procurado pelos soteropolitanos com a dispensação de mais de seis mil imunizantes.

