Mais de 8 mil mercadorias ilegais são apreendidas na Bahia

Mais de 8 mil mercadorias ilegais foram apreendidas durante a operação Proclamação da República 2022, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF/BA) nas rodovias que cortam a Bahia. Em um levantamento feito pela corporação, durante os cinco dias foram registrados ainda uma queda de 28% no número de acidentes, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Isso porque em 2021, foram registrados 65 acidentes, e neste ano 47. Destes números, 7 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. Em 2021, foram registrados 24 acidentes deste tipo. Desse total, 27 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução de 68% em relação ao mesmo período do ano passado.

Neste ano, 09 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas, quando 15 pessoas vieram a óbito.

Enfrentamento a criminalidade

O enfrentamento ao crime não foi deixado de lado. Durante a operação, foram apreendidos 110 kg de cocaína no interior do estado e mais de 8 mil mercadorias de origem estrangeira e sem nota fiscal. O flagrante ocorreu na tarde de sábado (12), em Seabra (BA), durante abordagem a um ônibus de viagem.

O carregamento ilegal – incluindo uniforme da seleção brasileira falsificado – foi encontrado em caixas. Os responsáveis foram identificados e assumiram a responsabilidade pela aquisição e transporte ilegal dos itens. Os produtos seriam revendidos em Irecê.

Vale ainda pontuar que foram recuperados: 10 veículos com registro de roubo ou furto, 03 armas de fogo, 44 munições de diversos calibres,43 comprimidos de ‘rebite’ e 7 pássaros silvestres. Trita e duas pessoas foram detidas por diversos crimes.

Segurança Viária

Durante as abordagens, os policiais buscaram conscientizar motoristas e passageiros a respeito de condutas prudentes no trânsito, como por exemplo, a importância do uso do cinto de segurança.

Apesar de todo o trabalho educativo, a PRF BA emitiu 3.287 notificações referentes a infrações diversas. Foram fiscalizados um total de 6.176 veículos e 7.403 pessoas.

Ainda segundo a PRF, de 11/11 a 15/11, foram extraídos 765 autos de de ultrapassagem indevida, com uma média de mais de seis flagrantes por hora. Os policiais intensificaram a fiscalização preventiva e no que se refere aos testes de alcoolemia. Foram realizados 4.667 testes com etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor, conhecido popularmente como bafômetro), totalizando 52 condutores autuados por alcoolemia ao volante nas modalidades constatação e recusa.

Nas fiscalizações, a corporação também emitiu:

25 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete

Mais de 222 autuações pelo não uso do cinto de segurança

43 autos de crianças sem cadeirinha

12 infrações por uso de celular ao volante

Foram também retiradas de circulação mais de 133.291 quilos de excesso de peso das rodovias. O peso acima do permitido sobrecarrega os sistemas de suspensão e freios, oferecendo riscos ao motorista e aos usuários da rodovia, e ainda danifica o pavimento asfáltico.

