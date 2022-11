Mais de oito mil pés de maconha são erradicados no norte da Bahia

Foto: Divulgação

Cerca de 8,5 mil pés de maconha foram erradicados, nesta segunda-feira (21), na zona rural do município de Curaça, no norte da Bahia durante a operação “Terra Limpa”.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 45ª CIPM atuaram na ação após receber denúncia anônima. Os policiais realizaram o mapeamento de toda a área, com a identificação dos plantios de maconha nas proximidades do povoado de Angico.

Foto: Divulgação

Ainda segundo a PM, no local foram encontrados uma roça com a grande quantidade plantio ilegal. Nenhum suspeito foi localizado. Os pés de maconha foram incenerados no local, após coleta de amostras que foram encaminhas paras às autoridades.

Foto: Divulgação

