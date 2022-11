Mais um? Coldplay anuncia novo show no Brasil; saiba detalhes

Foto: Divulgação

A banda Coldplay anunciou o 11º show no Brasil nesta segunda-feira (21) e também a última apresentação da banda na América Latina com a atual turnê.

O show acontecerá no dia 28 de março, no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro. Os ingressos estarão à venda na terça-feira (22), por meio do site Eventim. O anúncio chega após as duas datas na capital carioca esgotarem.

O Coldplay adiou os shows no Brasil para 2023 após um problema de saúde no vocalista Chris Martin. As apresentações deveriam acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro em outubro.

“Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até o início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar”, disse o grupo no início do mês de outubro.

Além da nova data no Rio de Janeiro, a banda já havia anunciado um novo show em Curitiba, que por conta da procura recebeu uma apresentação extra.

Os fãs pediram e eles atenderam! VAI TER MAIS COLDPLAY NO RIO DE JANEIRO SIM ✨ As vendas para o show, que marcará o último da turnê na América Latina, começam amanhã às 10h na @eventimbrasil e às 11h na bilheteria oficial. pic.twitter.com/vZvrNZXfUY — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) November 21, 2022

