Malfitano, Deolane e Lucas se enfrentam na roça de A Fazenda

Foto: Reprodução/ Record TV

A sétima roça de ‘A Fazenda 2022’ pode enfraquecer o grupo A da 14ª edição do reality show. Isto porquê, Deolane Bezerra e Lucas Santos, ambos do mesmo time, enfrentam o ator Iran Malfitano, do lado B do programa da Record.

O time, no entanto, ainda conta com grandes chances de continuar em vantagem no jogo, já que com a saída de Bia Miranda da berlinda após ganhar a prova do Fazendeiro, restou um participante do outro lado para disputar a permanência.

A neta de Gretchen foi coroada como a fazendeira da semana pela segunda vez em uma dinâmica que consistia em cada peão escolher 4 caixas vermelhas e 2 roxas, vencia quem tivesse mais bolinhas dentro da caixa.

E COM 82 BOLINHAS SOMADAS… BIA É A NOVA FAZENDEIRA 🥳 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/tftWmV4Dfh — A Fazenda (@afazendarecord) November 3, 2022

Como foi formada a 7ª roça?

Bia Miranda foi indicada pelo fazendeiro da semana, Pelé Milflows, que justificou o voto afirmando que também era alvo da jovem.

“Eu vou indicar numa pessoa que sei que na primeira oportunidade vai me colocar. Não tenho nenhum tipo de amizade aqui na casa, isso já foi concretado aqui na casa. Sem mais delongas, meu voto é na Bia.”

Deolane Bezerra foi a mais votada da casa com o poder de Bárbara Borges, que tinha um voto com peso dois e colocou ele na advogada.

Mais votada pelos colegas, a viúva de MC Kevin escolheu puxar o ator Iran Malfitano, enquanto Lucas Santos foi parar na roça após perder uma dinâmica da sorte feita com todos os participantes.

Leia mais sobre A Fazenda no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.