Mansão em que Lula se hospedou tem diárias a partir de R$ 10 mil

A casa onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se hospedou em Caraíva, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, tem oito quartos, nove banheiros e diária a partir e R$ 10 mil.

O imóvel, que pertence à família do deputado federal do PP no estado, Ronaldo Carletto, tem quatro chlés, sendo cada um deles estruturados com duas suítes, ar condicionado, frigobar, cama de casal queen e sofá.

A casa possui também um espaço gourmet com churrasqueira, cervejeira, lavabo e uma piscina com deck voltado para o mar. O acesso à praia ocorre através de uma trilha de cerca de 100 metros. O local também tme um heliponto para facilitar a chegada dos hóspedes.

No entanto, para quem não tem acesso à jatinhos ou helicópteros, precisa pegar 2h30 de estrada do aeroporto até a Praia do Setu, e ainda tem que percorrer cerca de 1 quilômetro até a residência isolada, de acordo com o Estadão.

O imóvel fica disponível para aluguel no Réveillon, mas só para quem tem bastante dinheiro para desembolsar. Corretores da região negociam o aluguel de R$ 600 mil por 10 dias.

Veja fotos:

