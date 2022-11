Mantiqueira Brasil tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Mantiqueira Brasil nasceu no interior de Minas Gerais e, atualmente, é considerada uma das maiores empresas no ramo de avicultura da América do Sul. Recentemente a companhia divulgou novas oportunidades de empregos. Confira, a seguir.

Mantiqueira Brasil abre vagas de emprego no país

A Mantiqueira Brasil, líder no segmento de avicultura da América do Sul, está com oportunidades de empregos abertas pelo país. Há 34 anos no mercado, a companhia produz mais de 3 bilhões de ovos anualmente.

Para entregar os melhores produtos ao mercado, a empresa preza pelo bem-estar dos animais e do ecossistema. Os valores da rede são bem definidos, principalmente para manter um bom ambiente de trabalho. Veja as vagas disponíveis:

Ana. de Logística – Primavera do Leste / MT;

Ana. de Projetos – Goiás;

Aux. de Classificação – Itanhandu / MG;

Aux. de Manutenção Mecânica – Passo Quatro / MG;

Área de Eletricista – Minas Gerais;

Ergonomista – Mato Grosso;

Programa Jovem Aprendiz – Rio de Janeiro / RJ;

Motorista – Minas Gerais;

Porteiro – Minas Gerais;

Trabalhador de Pecuária – Itanhandu / MG.

Veja também: Grupo BAUMINAS abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Mantiqueira Brasil, há 34 anos no mercado, trabalha para entregar os melhores produtos para o ramo de avicultura do país. Através do comprometimento da equipe, os resultados são mais de 3 bilhões de ovos produzidos anualmente, chegando na mesa de vários clientes com sabor e qualidade.

Para continuar fornecendo produtos de alta qualidade ao mercado, o bem-estar dos animais e do ecossistema são valorizados. Quer fazer parte dessa equipe? Acesse o site 123empregos e confira mais informações.

Acompanhe diariamente todas as informações sobre oportunidades de emprego divulgadas por grandes empresas brasileiras!