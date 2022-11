Manual do Mundo lança Guia de Sobrevivência na Natureza na Bienal

Foto: Isla Carvalho/ iBahia

Desbravar o mundo e suas peculiaridades sem precisar sair de casa parece ser uma tarefa quase impossível de cumprir.

Porém, através de um canal no YouTube, que a princípio parecia ser apenas uma simples experiência, Iberê Thenório e Mariana Fulfaro proporcionaram e seguem proporcionando aos seus mais de 17 milhões de inscritos um novo olhar sobre o planeta azulzinho.

E anos após a criação do canal em 2006, a dupla inverte o caminho mais uma vez e do digital, vai para o físico com o lançamento de seu novo livro, o ‘Guia de Sobrevivência na Natureza do Manual do Mundo’

Convidados deste domingo (13), da Bienal do Livro da Bahia para a mesa ‘A vida precisa de um manual’, a dupla conversou com o iBahia sobre o canal que se tornou influência para crianças, jovens e adultos experimentadores.

“A gente veio do interior e lá todo mundo fazia tudo em casa. Então, quando a gente chegou em São Paulo, as pessoas não sabiam fazer nada na cidade grande, e a gente começou a perceber que fazia falta isso. Começamos quase junto com o YouTube, ensinando a fazer coisas em casa. Entre as coisas que a gente ensinava fazia bastante sucesso as experiências. No começo era bem simplesinha, bem infantil. E conforme a gente percebeu que as pessoas gostavam das explicações, gostavam do jeito que a gente ensinava, fomos investindo mais nisso, aperfeiçoando e fazendo experiências mais complicadas”, afirma Iberê.

Com o passar do tempo, o Manual do Mundo vai se tornando cada vez mais profissional e se tornando referência para quem busca por ciência e experimentos online, e abre os horizontes para novas disciplinas como história e matemática.

“Quando a gente começou foi em site. Olha que loucura a ideia era montar um portal que seria como se fosse uma Wikipédia em que as pessoas pudessem encontrar tudo, mas em vídeo. Nossa ideia inicial não era para ser ciências, isso veio depois. E essa coisa do livro agora é uma amarração na nossa vida, porque a gente volta lá para o início de tudo para escrever. Quando a gente não publicava coisas de ciência, que a gente publicava coisas em relação ao mundo e DIY. Tem dois anos ou três anos que a gente começou aí a quebrar essa coisa da ciência e ir para as outras disciplinas do mundo, já publicamos livro de matemática, livro de história, os infantis e agora é esse guia de sobrevivência”, rememora Mari.

No novo livro, Iberê e Mariana trazem para o público dicas de sobrevivência para aqueles que sempre quiseram ser aventureiros. Com o ‘Guia de Sobrevivência na Natureza’, a proposta é de ensinar como organizar equipamentos, se orientar na mata, montar abrigos, entre outras atividades, preparando você para se tornar um verdadeiro desbravador fora da internet.

“O livro é bem roots, tem uma parte que ensina como você construir a sua própria mochila coisas desse nível. Então, mesmo para quem não vai encarar esse tipo de aventura é muito divertido porque você vê como poderia fazer, se fosse enfrentar esse tipo de situação”, conta Iberê.

A mesa do Manual do Mundo foi mediada por João Mendes, que também falou com o iBahia sobre a Bienal e a proposta levada pela dupla para a feira.

“O Manual do Mundo tem uma importância muito grande para muitas pessoas. Eu já acompanhava o canal, eu já assisti bastante e esses últimos dias revi alguns momentos mamrcantes do conteúdo deles e estudei um pouco sobre o livro que está sendo lançado”.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.