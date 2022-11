Marcello Antony chora ao falar sobre adoção de filho soropositivo

Foto: Reprodução/Instagram/Youtube

Marcello Antony abriu o coração e se emocionou ao falar pela primeira vez sobre a adoção do filho Francisco, ainda bebê, em 2003, quando ele era soropostivo.

Agora, 19 anos depois, o ator contou sobre a época da adoção do rapaz em entrevista ao “Papagaio Falante”, podcast apresentado por Sérgio Mallandro.

“Ele era soropositivo. Ele negativou comigo. Falaram para mim que ele poderia morrer a qualquer momento, por isso perguntaram se queria ficar com ele. Eu falei: ‘Ele pode morrer agora. Ele é meu filho”, disse Marcello Antony.

O ator revelou que a chegada do bebê mudou sua vida: “Quando eu olhei para o Francisco, minha vida mudou. Minha psicóloga na época fala que é como se eu tivesse visto nele um reflexo de mim pequeno, precisando de carinho. A minha sensação foi: ‘Onde você estava esse tempo todo?’”.

“Eu nunca falei isso aqui na minha vida para ninguém. (…) Eu falei: ‘Esse garoto pode morrer hoje ou daqui a 100 anos, mas ele é meu filho. Depois que ele veio para mim, ele não teve mais problema. (…) No fundo, o amor cura tudo (…)”, continuou.

Por fim, Marcello Antony disse que o jovem de 19 anos cresceu forte, saudável e amoroso. “Hoje ele é um garoto saudável, forte, amoroso demais, me ensina muito, aprendo muito com ele e com os meus outros filhos (…) O amor curou. Isso foi um milagre que aconteceu na sua vida”, finalizou.

