Marcus Majella surpreende ao apostar em minissaia para jogo do Brasil

Foto: Reprodução/Instagram

Marcus Majella apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (24) para mostrar o look escolhido para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Por meio do perfil no Instagram, o humorista apareceu com uma camisa da seleção brasileira e minissaia que deixou os pernões em evidência.

“Tô pronta”, escreveu Marcus Majella na legenda da publicação. Para completar o look, o ator ainda apostou em salto alto e uma peruca loira.

Nos comentários não faltaram elogios para o artista, tanto dos famosos, quanto de fãs. “Que gostosa”, escreveu Tia Má. “Achei que era Deborah Secco”, brincou Silvero Pereira.

“Tá mara, incrível”, elogiou a apresentadora Sabrina Sato. “Modelo”, disse Adriane Galisteu. “Fechou”, elogiou Fabiana Karla.

Veja o clique:

Foto: Reprodução/Instagram

