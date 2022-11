Marcus Majella surpreende com namorado 19 anos mais jovem

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O comediante Marcus Majella surpreendeu a web ao postar fotos com o novo namorado. O comediante que interpretou Ferdinando, no seriado “Vai que cola”, publicou imagens em uma rede social ao lado do arquiteto carioca Erick Raupp, de 24 anos.

Majella, que tem 43 anos, está junto com o Erick há alguns meses. O casal está fazendo uma viagem romântica em Buenos Aires, na Argentina.

Nos cliques, eles aparecem felizes e aproveitando tudo com muito glamour. Vale ressaltar ainda que o casal não está sozinho. Eles acompanham o cantor Silva e o dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, que anunciaram um relacionamento recentemente.

Outros relacionamentos

Marcus Majella terminou no início do ano o namoro de cerca de quatro anos com o publicitário Guilherme Castro. Após o fim do romance, o comediante perdeu 30kg com dieta e exercícios.

O atual namoro com Erick ainda não foi assumido publicamente, mas os dois já posaram juntos nas redes sociais e não cansam de trocar coraçõezinhos na web. Majella, inclusive, se derrete em todas as fotos do novo namorado sem camisa, chamando o rapaz de “lindo!”.

