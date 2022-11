Marfrig abre 75 vagas de empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Marfrig, fundada em 2000, é uma das maiores produtoras de carnes do Brasil. Essa companhia está inovando constantemente, principalmente para criar tecnologias e soluções de forma sustentável, sem perder a qualidade dos produtos. Hoje a rede está recrutando novos funcionários. Confira, a seguir.

Marfrig abre vagas de empregos pelo país

A Marfrig é considerada uma das maiores produtoras de carnes do Brasil atualmente. Afinal, além de fabricar e distribuir produtos de alta qualidade, a companhia busca inovar constantemente no mercado, criando soluções e tecnologias sustentáveis.

Na empresa, os funcionários seguem a estratégia de focar na geração de valores, sem deixar de lado o respeito com a sustentabilidade. Dessa forma, a companhia consegue contribuir com a cadeia pecuária, assim como com a comunidade.

Liderança de Manutenção – Mineiros / GO;

Liderança Operacional – Mineiros / GO;

Vendas Externas – São Paulo / SP;

Esp. Logísticos – São Paulo / SP;

Programador (a) de Manutenção – Mineiros / GO;

Estágio de Garantia da Qualidade – São Gabriel / RS;

Estágio de Garantia da Qualidade – Várzea Grande / MT;

Ana. de Marketing – São Paulo / SP;

Téc. de Segurança do Trabalho – Várzea Grande / MT;

Aux. Operacional (Vaga Exclusiva PCD) – Várzea Grande / MT.

Veja também: Vagas de EMPREGO são ofertadas Empresa ENEL; confira

Como se candidatar

A Marfrig busca profissionais competentes para atuar no mercado de produção de carnes. Fundada em 2000, a companhia segue uma estratégia de foco na geração de valores.

Hoje a rede está com novas oportunidades de empregos em diferentes áreas de atuação. Quer fazer parte da equipe? Acesse o site 123empregos e envie seus dados para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.