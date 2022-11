Marfrig abre 77 vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Marfrig ajuda a alimentar o mundo através de suas operações. Essa companhia marca presença em cinco países da América do Sul e do Norte. A equipe fornece as melhores soluções e produtos para os clientes de plantão, não deixando de lado a qualidade.

Marfrig abre novas vagas de emprego pelo Brasil

A Marfrig é a líder global na produção de hambúrgueres e proteína bovina. Presente em cinco países da América do Sul e do Norte, essa companhia cria soluções e produtos da mais alta qualidade, prezando o sabor e bem-estar dos consumidores.

Fundada em 2000, essa companhia é considerada uma das mais diversificadas do país, fornecendo produtos para mais de 100 países. Recentemente 77 vagas de empregos foram divulgadas pela rede. Confira, a seguir:

Assistente de Cozinha – Várzea Grande / MT;

Aux. de Cozinha – Mato Grosso;

Ope. de Máquinas – Mato Grosso;

Refilador – Várzea Grande / MT;

Aux. Operacional – Mato Grosso;

Ana. de Desenvolvimento Organizacional – SP;

Vendedor (a) Externo – SP;

Ana. de Crédito e Cobrança – SP;

Esp. de Gerenciamento de Risco – São Paulo / SP;

Esp. Logístico – São Paulo / SP;

Sup. de Planejamento – Mato Grosso;

Ana. de Atração e Seleção – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Marfrig é a empresa líder na fabricação e distribuição de hambúrgueres. A companhia trabalha fornecendo proteína bovina de qualidade para os consumidores de mais de 100 países ao redor do mundo.

Quer fazer parte do time da empresa? Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

