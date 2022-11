Margareth Menezes e Majur fazem show gratuito em Salvador

Foto: José de Holanda/ Divulgação

As cantoras Margareth Menezes e Majur serão as artistas convidadas da Orquestra Sinfônica Heliópolis em uma apresentação gratuita que irá acontecer no Parque da Cidade, no próximo dia 13 de novembro.

O show faz parte da segunda edição do projeto Unilever Sons do Brasil, que volta a acontecer após dois anos da última edição devido à pandemia da Covid-19.

A capital baiana será a primeira a receber o projeto, que contará ainda com show de abertura da Orquestra Sisaleira. Esta será a primeira vez que Margareth, que em 2022 celebra 35 anos de carreira, cantará com a Orquestra de Heliópolis.

“Para mim é um prazer esse encontro com a Orquestra de Heliópolis! Vejo que no Brasil há muitas orquestras, sobretudo as mais novas, fazendo esse trabalho de integração da música erudita com a música popular e isso é muito importante, assim como essa diversidade de orquestras que estão surgindo em uma crescente no nosso país”, afirma a artista.

Também será a primeira vez de Majur, revelação da música baiana, com a Orquestra. A cantora afirma que viver a experiência é a realização de um sonho.

“É um sonho imensurável estar ao lado de Margareth – minha maior referência do afropop – pela primeira vez acompanhada de uma orquestra, na nossa casa (Salvador). Vai ser emocionante!”, celebra.

SERVIÇO

Unilever Sons do Brasil em Salvador com Orquestra Sinfônica Heliópolis do Instituto Baccarelli e participações de Margareth Menezes e Majur

Quando: 13 de novembro, às 17h

Onde: Parque da Cidade

Entrada gratuita

