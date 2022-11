Margareth Menezes entra na equipe de transição do governo Lula

Foto: Victoria Dowling/ iBahia

Margareth Menezes vai compor a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A baiana fará parte do grupo da cultura. Quem anunciou a novidade foi o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), nesta segunda-feira (14). Ele é o coordenador-geral da transição do governo.

A atriz Lucélia Santos, eternizada pelo papel da Escrava Isaura (TV Globo, 1976), e os ex-atletas na Moser, do vôlei, e Raí Sousa, do futebol, foram convocados para o grupo de Esportes.

Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, também terá a missão de reorganizar a pasta que perdeu espaço durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Nomes como Simone Tebet (MDB), Bela Gil, Márcia Lopes, e outras personalidades políticas fazem parte do governo de transição.

Veja o anúncio completo abaixo:

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.