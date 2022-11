Margareth Menezes faz show inédito no AFROPUNK Bahia

Foto: Divulgação

A cantora Margareth Menezes irá apresentar um show inédito durante sua participação no AFROPUNK Bahia 2022. O evento acontece neste fim de semana, no Parque de Exposições, em Salvador. A baiana é uma das atrações do primeiro de festa, no sábado (26). Esta é a segunda vez que Maga integra a programação do festival, que estreou em 2021.

“É uma alegria participar do Afropunk Bahia, esse festival incrível que alavanca para nós uma mudança de postura e de entendimento do mercado com relação às potencialidades dos artistas afroascendentes. É uma oportunidade maravilhosa de mostrar o meu som Afropop nesse ambiente que eu defendo desde 1992, quando tive contato pela primeira vez com a expressão e a identidade da música afrocontemporânea, através dos festivais World Music que participei. Ali eu vi como a Bahia estava conectada com o ambiente da música afrourbana e como muita coisa que eu e outros artistas negros já fazíamos por aqui estava totalmente envelopado na identidade sonora e comportamental do afropop mundial”, destaca Margareth.

Intitulado “Elevante”, o show é carregado de ineditismos, e traz, além de novo repertório, experimentações sonoras modernas e intervenções artísticas audiovisuais. Como convidadas, Margareth recebe no palco a Banda Didá, grupo percussivo feminino da Bahia. O show terá transmissão ao vivo do canal Multishow.

“É muito bom ter essa intercessão com a Didá, mostrando a força feminina na percussão da Bahia. A Didá é um projeto criado pelo Neguinho do Samba e que merece sim os holofotes e todo reconhecimento. Então, ouvir os tambores da Didá e receber essa força, esse axé, é sempre muito bom”.

O título, “Elevante”, vem de água de alevante, uma folha curativa usada na medicina natural ancestral para banhos e chás, e diz muito sobre o projeto. “É pra lavar a alma, retomar a nossa ânima, botar pra cima e celebrar a força, a luta e a alegria de estarmos aqui”, resume Margareth.

O show foi concebido pela cantora em parceria com o diretor musical Tito Oliveira, o produtor artístico Alex Pinto e o artista plástico Alberto Pitta.

“Sou uma artista afrourbana de 35 anos de carreira que sempre dialoga com o que está posto aí na atualidade. Eu sou isso, desde sempre. E nesse novo show trago justamente essa contemporaneidade musical, estabelecendo cruzamentos rítmicos de claves – algumas vindas dos blocos afros, outras da nossa própria natividade afrobrasileira – com sonoridades e comportamentos afrourbanos”, explica Margareth.

Abrindo o show, “Afrocibernética”, uma parceria inédita e autoral de Margareth Menezes com DJ Andrea e a Relight Orchestra, uma orquestra italiana de djs. O show traz ainda canções de “Autêntica”, álbum mais recente da artista, e novas roupagens para hits de carreira como “Faraó”, “Elegibô”, “Dandalunda” e “Alegria da Cidade”.

Entre a banda, à direção musical do baterista Tito Oliveira, somam-se Neomario Marques, no baixo, Jackson Almeida, na guitarrista e Karine Rosselle, nos vocais, além dos novos músicos que estreiam com a artista neste show: Caio Oliveira, no groove eletrônico, Felipe Pires, tecladista, guitarrista e trompetista, Jéssica Kalíne, nas guitarras e violão e Lucas Maciel, na percussão, todos da nova geração da música baiana.

O trabalho do VJ Gabiru, com contribuições estéticas de Alberto Pitta, dá conta das intervenções artísticas audiovisuais que permeiam a apresentação e costuram a narrativa de “Elevante”. A direção artística é dividida pela própria artista junto com Alex Pinto. O figurino, desenhado especialmente para a estreia, é assinado pela marca Meninos Rei, de Júnior e Céu Rocha.

