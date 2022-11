Margareth será embaixadora de novo filme de Pantera Negra

Foto: Bruna Quevedo

A Bahia terá uma representante de peso na divulgação do longa ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’. A cantora Margareth Menezes foi escolhida pela Disney para representar o Brasil na promoção do longa, um dos mais esperados pelo público do Marvel Comic Universe.

Maga participará das pré-estreias, além de estar presente em entrevistas e bate-papos. Junto a ela, estará a filósofa Djamila Ribeiro. A agenda de divulgação inclui um um evento em Salvador nos dias 8 e 9 de novembro, ao lado do bloco Olodum.

Nas redes sociais, a veterana, que em outubro completou 50 anos, comemorou o título de embaixadora do filme. “Gente olha que coisa maravilhosa! Estou muito FELIZ de ser embaixadora no Brasil do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre ao lado da incrível Djamila Ribeiro”.

Sobre o filme

O filme ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ estreia no dia 10 de novembro em todo o país. Os ingressos estão sendo vendidos de forma online no site Ingresso.com e presencial nos cinemas da capital baiana.

Em ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje lutam para proteger sua nação contra as potências mundiais logo após a morte do Rei T’Challa.

