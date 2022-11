Mari Antunes fala sobre expectativa para Micareta Salvador

Foto: Instagram

Pouco mais de três meses separam os apaixonados pela folia do Carnaval de 2023. Mas para quem não aguenta mais esperar, a capital baiana recebe a partir desta sexta-feira (4) uma prévia da folia baiana com a Micareta Salvador, no Wet.

Atração confirmada no evento, a cantora Mari Antunes, vocalista do Babado Novo, não escondeu a ansiedade de um reencontro com o público em sua totalidade. Em conversa com o iBahia, a artista, que vive um momento especial em 2022, os 20 anos do Babado, revelou que já sente a energia do público e tem pensado justamente no que ele que ouvir para preparar seu show no dia 6 de novembro

“O coração está explodindo de muita alegria. Doida para receber logo essa energia que eu sei que é incrível. É surreal essa troca. Estamos preparando um show é bem particular para esse momento, é um público que já acompanha o Babado há um tempo, então a gente já sabe o que eles gostam de ouvir. É um público que está sedento querendo show”, conta.

Mari afirma que ao longo do ano, desde a liberação do público para os shows, vem sentindo a energia dos fãs e se preparando para o retorno do Carnaval. Segundo a artista, quem for curtir o show na Micareta Salvador, poderá sentir um gostinho do que será apresentado por ela em 2023.

“Já estou tendo esse termômetro no decorrer do ano, nos shows que eu estou fazendo em algumas cidades, nas micaretas. É um feedback muito gostoso. E a gente está preparando algo muito especial e já relacionado com o Carnaval porque meu tema do Carnaval é metaverso, então a gente já está fazendo esse esse paralelo entre o mundo real e o virtual e eu já vou vir já no clima”.

O que vem sendo preparado para a folia?

Já com a cabeça em 2023, Mari fala que a responsabilidade de organizar o Carnaval pós pandemia é grande, porém, ao mesmo tempo, prazerosa.

“É um misto de responsabilidade e ao mesmo tempo de entrega, de amor, de troca. A expectativa tá muito grande para o Carnaval por conta do nosso bloco UAU. Nós fizemos um único ano aqui e veio a pandemia. Mas tivemos uma resposta que superou todas as nossas expectativas, então a gente tá focado nisso aí também já para o ano que vem”.

Quanto a preparação física, Mari fala que vem dando tudo de si para voltar ao trio elétrico no circuito Barra-Ondina, mas em especial, cuida também da cabeça e aproveita o tempo livre para descansar e jogar baralho, um dos vícios da baiana.

Foto: Bianca Andrade/ iBahia

“O meu curtir hoje é estar com a família, não sou da noitada, não tenho paciência para perder noite além do meu trabalho que já exige muito (risos). Mas vou ser sincera, fiz uma reunião com amigos e na hora que vi uma caixinha com microfone, simplesmente cantei por cinco horas”.

Animada para o retorno, Mari falou sobre o momento favorito da folia e falou sobre a troca de energia com o folião no circuito do Carnaval.

“Costumo dizer que meu momento favorito é na saída do bloco, mas o engraçado é que a gente tenta ter um esquema do que vai acontecer e no meio do circuito muda tudo. E essa é a magia do Carnaval né, tem a nossa preparação, mas também tem a surpresa do público, e tudo isso nos dá um gás para continuar”.

Sobre a Micareta Salvador

A festa acontece entre os dias 4 e 6 de novembro, no Wet, em Salvador. No espaço, o público poderá curtir a experiência em dois formatos, no palco e no trio elétrico.

Entre as atrações estão Ivete Sangalo, Ludmilla, Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Alinne Rosa, Daniela Mercury e Claudia Leitte.

Os ingressos custam a partir de R$ 90 (Lounge POPline), e estão sendo vendidos no site San Folia.

Leia mais sobre Carnaval no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.