Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach abrem o jogo sobre casamento

Foto: Reprodução/Instagram

Um dos casais mais queridos da internet, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach abriram o jogo sobre casamento e filhos. Em entrevista ao gshow, os ex-BBBs destacaram que não planejam adiantar o “futuro”.

“A gente adiou o casamento porque estamos com a obra, que demanda muito da gente, do nosso lado profissional… O casamento ficou para primeiro semestre de 2024, porque nossa casa fica pronta no final de 2023, se não atrasar”, disseram.

“A nossa primeira ideia é casar na praia, uma vibe mais solar, final do dia, pôr do sol… Estamos decidindo de acordo com a família também. A gente mora em São Paulo, aí tem que ver onde que é melhor para agradar todo mundo”, continuaram o casal.

“Nós queremos sim ter filhos, só que agora está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tem que ser com calma, tudo no tempo certo. Não temos pressa. Estamos com outros compromissos, realizando outros sonhos antes”, completou o casal.

Jonas e Mari estão juntos há 8 anos. O casal se conheceu pelo WhatsApp, o primeiro beijo aconteceu na casa do ex-BBB.

