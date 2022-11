Maria Cândida revela vício em remédios para emagrecer: ‘Dependência’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Maria Cândida apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (3) para fazer um desabafo sobre um período traumático na vida.

Ela revelou ter sido viciada em remédio para emagrecer e, apesar de aparentar estar bela e com a saúde em dia, na verdade estava sob dependência química.

“Já fui viciada em remédio para emagrecer. Sim, já disse aqui. E hoje o #tbt é de um momento que eu estava me sentindo linda, dizia que ‘alimentação saudável e exercício físico’ me levaram para esse corpo magro que nos era imposto. Na verdade, era remédio para emagrecer, as anfetaminas”, iniciou Maria Cândida.

A apresentadora revelou que tudo começou ao fazer os primeiros testes para modelar e ouvir que precisava emagrecer, o que acabou se tornando uma obsessão.

“Frustrada, conheci mil ‘fórmulas mágicas’ que resolviam o ‘problema’ ali. O remédio me causou dependência química, me levou para a compulsão alimentar, afetou meu quadro depressivo, sofri com insônia, ficava com o coração acelerado, já desmaiei”, disse.

Maria Cândida ainda falou que existia força de vontade, mas o corpo pedia cada vez mais as substância utilizadas para o emagrecimento.

“Você não precisa respeitar padrões inalcançáveis, pois o custo de uma dieta restritiva é muito alto. Você precisa só amar seu corpo como ele é, e mudar seus hábitos caso queira. Eu sei que, às vezes, preferimos o mais fácil, o mais rápido, mas a conta chega. Se ame hoje, cuide de você, da sua mente, do seu corpo, mas de uma maneira leve, sem pressão. O corpo feminino é um ato político, o corpo feminino é único, cuide do seu!”, finalizou.

Veja a publicação:

