Marido acusa Urach de oferecer filho como sacrifício

A ex-A Fazenda e ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach está internada em uma clínica psiquiátrica após um suposto surto, comunicado pelo marido da modelo, Thiago Lopes.

De acordo com o companheiro da ex-A Fazenda, Urach teria tentado oferecer o filho mais novo para um sacrifício após ter um delírio psicótico místico.

“Na noite da madrugada de sábado a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa, foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar.”

Segundo Thiago, a médica afirmou que Andressa estava com certa desconexão com a realidade e ainda não há um diagnóstico certo para a modelo.

“Há duas semanas a Andressa Uach foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade. Há dois dias eu falei com a médica novamente, ainda não tem um diagnóstico. Ela relatou um episódio que aconteceu com a Andressa, eles estão administrando os medicamentos e [ela] não tem previsão de alta.”

Em 2021, Andressa Urach afirmou nas redes sociais ter sido diagnosticada com Boderline. Na época, a modelo havia se separado de Thiago e chocou a internet ao anunciar que voltaria à prostituição estando grávida de Leon, filho que ela teve com o empresário.

No depoimento, o marido da modelo falou sobre o diagnóstico citado ano passado. “Além do borderline que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata”, disse ele que informou ainda que Urach segue em observação.

