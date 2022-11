Marido de Perlla se pronuncia pela primeira vez após prisão

Foto: Reprodução/Instagram

Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, se pronunciou pela primeira vez após a prisão em uma operação da Polícia Federal. Por meio de uma publicação no Instagram, ele emitiu comunicado onde agradeceu a esposa pelo apoio.

“Paz do Senhor, meus amigos. Em meio a dias difíceis, queremos agradecer o carinho e a oração de todos, principalmente a nossa família. Para nossas esposas, gostaríamos de deixar claro que a melhor decisão das nossas vidas foi casar com vocês, obrigado por todo apoio incansável”, inicia a nota.

“Claro que eu, Patrick, me sinto muito machucado por tantas inverdades. Fatos que nem constam no processo a meu respeito e nem denúncia existe ainda, como se eu tivesse esmeraldas em casa, movimentado bilhões, me colocando como dono de uma empresa que eu era investidor”, segue o comunicado.

“Declaro que estamos 100% a disposição da justiça para esclarecer tudo […] Cremos que em breve tudo será esclarecido e retornaremos para o seio de nossa família […] Contamos com a oração de vocês sempre, estamos aqui, mas nosso coração aí”, finaliza.

Nos comentários da publicação, Perlla se declarou para o marido. “Você é meu orgulho. Não tenho dúvida de seu caráter é verdade. Te amo e casaria com você milhões de vezes mais uma vez. Volta logo porque estou cheia de saudade. Você é minha vida todinha”, escreveu.

O empresário foi preso em outubro, durante Operação La Casa de Papel, que investiga um esquema de pirâmide financeira transnacional.

