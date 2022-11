Marília Mendonça é a artista mais ouvida no Spotify Brasil em 2022

Foto: Divulgação

Com o final do ano se aproximando, o Spotify lança as famosas listas de álbuns, singles e artistas mais ouvidos durante o ano e a retrospectiva apontou Marília Mendonça como a artista mais reproduzida na plataforma em 2022.

Já a canção que recebeu mais reproduções foi “Mal Feito”, parceria da sertaneja com a dupla Hugo e Guilherme, que foi lançada após a morte de Marília, em novembro de 2021.

Seguem no top 5 de artistas mais ouvidos os sertanejos Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima e a dupla Maiara e Maraísa.

Já na lista de músicas, o top 5 segue com “Malvadão 3”, de Xamã, “Vai Lá Em Casa Hoje”, de George Henrique & Rodrigo, “Molhando o Volante”, de Jorge e Mateus, além de “Dançarina”, de Pedro Sampaio.

Marília Mendonça aparece mais uma vez nas listas de mais reproduzidos com o disco “Festa das Patroas 35%”, em parceria com Maiara e Maraísa, no segundo lugar dos álbuns mais escutados.

A lista é encabeçada por “Manifesto Musical” de Henrique e Juliano. O top 5 é completado por “Buteco in Boston”, de Gusttavo Lima, “Próximo Passo”, de Hugo e Guilherme, além de “Chama Meu Nome”, de Pedro Sampaio.

Veja as listas:

Artistas mais ouvidos

Marília Mendonça Henrique & Juliano Jorge & Mateus Gusttavo Lima Maiara & Maraisa

Músicas mais ouvidas

Mal Feito – Ao Vivo, por Hugo & Guilherme Malvadão 3, por Xamã Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique & Rodrigo Molhando o Volante, por Jorge & Mateus Dançarina, por Pedro Sampaio

Álbuns mais ouvidos

Manifesto Musical, por Henrique & Juliano Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima Próximo Passo, por Hugo & Guilherme Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio

Artistas mais ouvidos no mundo

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Músicas mais ouvidas no mundo

As It Was, por Harry Styles Heat Waves, por Glass Animals STAY (with Justin Bieber), por The Kid LAROI Me Porto Bonito, por Bad Bunny Tití Me Preguntó, por Bad Bunny

Álbuns mais ouvidos no mundo

Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny Harry’s House, por Harry Styles SOUR, por Olivia Rodrigo =, por Ed Sheeran Planet Her, por Doja Cat

