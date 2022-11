Marina Lima lamenta morte da cantora: ‘Seu legado é imortal’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Ex-namorada de Gal Costa, Marina Lima utilizou as redes sociais na quinta-feira (10) para lamentar a morte da artista baiana. Assumidamente bissexual, a cantora se relacionou também com a atriz Lúcia Veríssimo e o violonista Marco Pereira.

“Nem sei dimensionar a importância da Gal na minha escolha profissional. Aos 12 anos, recém chegada dos EUA, quando a vi no programa do Chacrinha, guitarra em punho, cabelos enrolados, diferente de tudo que conhecia daqui, descobri que poderia haver um lugar para mim e a minha musicalidade no Brasil. Meu tio, Romulo Almeida, um baiano apaixonado por tudo da sua terra, então me levou para assistir ao show dela com Tom Zé, no teatro de Bolso no Leblon. E a partir dai, o meu Brasil mudou. Foi um golpe a partida da Gal. Mas o seu legado é imortal”, escreveu Marina no seu perfil no Instagram.

Gal e Marina ficaram sem se falar por um longo período. Em 2008, a dona do hit “À Francesa” revelou que perdeu a virgindade com a baiana, aos 17 anos.

A ‘Doce Bárbara’ ficou irritada com a repercussão do assunto e resolveu parar de falar com a artista. “Sinceramente, não imaginava uma repercussão dessas. Acho uma loucura que essa entrevista tenha tomado essa proporção toda. Isso só me confirma o quão de retrógrado está tudo, justamente quando o mundo briga e clama por mudanças…. Chega a ser ridículo”, disse Marina na época.

Morte de Gal Costa

A baiana morreu aos 77 anos, na manhã da última quarta (9), em sua casa, em São Paulo. A causa da morte da cantora não será divulgada pela família da artista. Primeiramente a assessoria havia divulgado que a cantora teria morrido de infarto, mas voltou atrás.

O velório da artista foi realizado na Assembleia Legislativa de SP nesta sexta. O enterro de Gal foi fechado apenas para amigos próximos e familiares. Gal deixou um filho de 17 anos. Ela definia Gabriel Costa Penna Burgos como “luz da sua vida”.

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em Salvador, em 26 de setembro de 1945 e era conhecida como “Musa da Tropicália” e um dos maiores nomes da história da Música Popular Brasileira.

A estreia de Gal Costa nos palcos aconteceu em 1964 ao lado de grandes nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé, no espetáculo “Nós, Por Exemplo…”, na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador.

A última apresentação de Gal aconteceu no dia 17 de setembro, no Coala Festival, em São Paulo. O show contou com as participações de Rubel e Tim Bernardes.

Famosos lamentam morte de Gal Costa aos 77 anos

Um das maiores cantoras da música brasileira, Gal Costa iniciou carreira na década de 60 e integrou ‘Doces Bárbaros’; relembre

Protesto político e exaltação dos novos talentos: assista ao último show de Gal Costa

Políticos e autoridades lamentam morte de Gal Costa; veja homenagens

Soteropolitana, Gal Costa foi conhecida como ‘Musa da Tropicália’ e ícone da MPB

Governador da Bahia decreta luto de três dias no estado após morte de Gal Costa

‘Cuidando de Longe’: Gal Costa e Marília Mendonça encantaram público ao unir MPB e sertanejo

Em entrevista para Pedro Bial, Gal Costa falou sobre medo da morte: ‘A vida é um milagre’

Gal Costa definia filho como ‘luz da vida’, já namorou com atriz e formava quarteto com Caetano, Gil e Bethânia; saiba mais sobre a vida da cantora

Maria Bethânia chora ao lamentar morte da amiga Gal Costa: ‘Nunca pensei em falar sobre a dor de perdê-la’

Nascida na terra da folia, Gal Costa gostava de admirar o Carnaval de longe: ‘É muita loucura’

Soteropolitana, Gal Costa é nome de avenida em Salvador; via foi entregue em 2018

Gal Costa morreu vítima de infarto, diz assessoria

‘Eu adoro quando eu venho’: veja relação de Gal Costa com a Bahia

Tricolor, Gal Costa gravou versão de hino do Bahia; clube lamenta morte

Parceiros na música e na vida: Gal Costa iniciou e encerrou carreira com Caetano Veloso e Gilberto Gil

Caetano Veloso chora ao falar da morte de Gal Costa: ‘Maior cantora do Brasil’

Rainha das novelas: Gal Costa teve mais de 30 músicas em trilhas sonoras da teledramaturgia

Gilberto Gil desabafa sobre morte de Gal Costa: ‘Fica a saudade pra mim’

Gal Costa e Marina Sena gravaram single para série documental que ainda será lançada

Veja 6 curiosidades sobre vida e carreira de Gal Costa

Tim Bernardes, que tocou em último show de Gal Costa, lamenta morte da cantora: ‘É muito chocante’

Discografia de Gal Costa conta com mais de 32 álbuns; confira

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.