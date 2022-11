Marisa inicia semana com EMPREGOS por todo o país

As lojas Marisa são referência no Brasil e se destacam com muitas oportunidades de emprego disponíveis, neste momento. A empresa está contratando novos profissionais para áreas diversas. Confira todas as informações, a seguir, e cadastre seu currículo conforme as orientações.

Marisa abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Marisa tem como intuito o fortalecimento da autoestima feminina. É buscando a confiança e felicidade das mulheres, que a companhia é líder no setor de vestuários. E para continuar sendo um sucesso, a empresa busca profissionais qualificados para os seguintes cargos:

Gerente de Loja;

Assistente de Prevenção de Perdas;

Assessor de Cliente;

Fiscal de Loja;

Supervisor de Vendas;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Supervisor de Loja – São Paulo;

Operador de Caixa – São Paulo;

Supervisor de Loja – Pernambuco;

Operador de Caixa – Rio Grande do Norte;

Supervisor de Loja – Rio Grande do Sul;

Líder de Operação Logística;

Modelista Sênior.

A companhia proporciona benefícios para seus colaboradores, além de um salário compatível com o mercado. É importante ressaltar que o candidato precisa estar a par de todas as exigências referentes ao cargo desejado. Em sua maioria, os cargos têm como critério de seleção a experiência mínima de 6 meses na área.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição em uma das funções que a Marisa está divulgando, os candidatos podem clicar no site 123empregos e garantir sua participação no processo seletivo e recrutamento da empresa. Siga as informações da página de cadastro e mantenha seu currículo atualizado.

