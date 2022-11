Máscara voltará a ser obrigatória em alguns ambientes da Bahia

Foto: Raquel Portugal/FioCruz

O uso de máscaras voltará a ser obrigatório em alguns ambientes da Bahia, de acordo com Rui Costa. O governador falou sobre o assunto nesta segunda-feira (28) e disse que ainda analisará, com a secretária da Saúde, Adélia Pinheiro, os números da pandemia para estabelecer as medidas.

“Há um número crescente de demanda por leitos de UTI e leitos clínicos. A maior demanda está concentrada na RMS, principalmente na capital. No interior, os números são baixos. Mas, pelo histórico de contaminação, os números crescem nas maiores cidades (antes do vírus se espalhar nas cidades do interior)”, observou.

Com isso, os locais com uso obrigatório da máscara ainda serão definidos. Além disso, até o fim da semana, o número de leitos no Hospital Espanhol, referência no tratamento da Covid-19, será ampliado. “Deveremos chegar ao número máximo possível (de leitos disponíveis) ainda esta semana. A demanda está crescente e rápida”, explicou Rui.

