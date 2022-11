‘MasterChef’ lança edição com cozinheiros de até 80 anos

Foto: Melissa Haidar/Band

O ‘Masterchef’ vai estrear uma nova franquia na próxima terça-feira (15), às 22h45. É o “Masterchef+”, que reunirá cozinheiros amadores com idades entre 60 e 80 anos. Além da TV aberta, a atração será exibida toda sexta-feira, às 18h20, no canal Discovery Home & Health e no streaming discovery+ a partir do dia 18. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube

A memória afetiva e os pratos de família vão dar o tom da nova temporada, com os veteranos trazendo todo o conhecimento acumulado ao longo da vida em cada receita apresentada aos jurados. O talent show levanta o debate sobre o etarismo e mostra que para realizar um sonho e mudar de vida não existe faixa etária.

A disputa começa com a tradicional seletiva. Vinte candidatos, de diversas regiões do Brasil, encaram as câmeras em rede nacional pela primeira vez. Cada um irá apresentar uma iguaria que o represente e que tenha chance de agradar o paladar de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

O objetivo é um só: conquistar o avental, passaporte imprescindível para a competição. Dessa vez, os jurados vão contar com uma ajuda de peso: os renomados e experientes chefs convidados Mara Salles, Benny Novak e Renata Braune darão uma forcinha na escolha das melhores versões.

Segundo Ana Paula Padrão, esta foi uma das edições que ela mais gostou de fazer desde 2014. “Não só pelos cozinheiros que se inscreveram serem pessoas maravilhosas e incríveis, cada um com sua personalidade e história, mas porque a mensagem que todos eles passam é de solidariedade. Nenhum tentou sabotar o outro, muito pelo contrário. Eles se ajudaram o tempo inteiro e tiveram maturidade de ir ao mercado e pegar só o que precisavam para cozinhar. Estamos acostumados a ver os competidores levando duas, três cestas de ingredientes que acabam nem sendo usados depois, e dessa vez, não. Eles têm consciência do que realmente necessitam”, destaca a apresentadora.

Após a escolha dos participantes, é dada a largada para as mais diversas provas que vão definir os finalistas da primeira edição do MasterChef+. De acordo com Fogaça, o júri não vai pegar leve.

“Sempre trato as pessoas com respeito, porém, cobro e falo o que está errado. As gravações foram muito emocionantes para mim porque visualizei minha avó e meu pai, pessoas importantes na minha vida, em vários concorrentes”.

Jacquin compartilhou da mesma opinião do colega. “Gostei muito do programa. Eles cozinharam muito bem e me diverti em vários momentos, mas não fiz críticas mais amenas por serem idosos. Agi naturalmente”, ressalta o francês. Para Helena, a organização dos competidores foi uma das coisas que mais chamou atenção. “Eles foram precisos ao calcular a quantidade de ingredientes que iriam usar e tiveram raríssimos casos de participante que chegou perto da finalização sem um prato montado”.

No lugar do famoso Leilão MasterChef, Ana Paula Padrão vai comandar o Bingo MasterChef. Os concorrentes ainda serão surpreendidos ao terem de cozinhar para um grande ídolo deles, o cantor e apresentador Ronnie Von.

O eterno príncipe, que ganhou fama na década de 1960, relembrará alguns de seus sucessos e ainda vai ajudar na avaliação. Os desafios de confeitaria, grandes clássicos da culinária e até um exuberante banquete natalino também estarão entre os destaques.

