Matheus Peleiteiro e Ruan Passos participam do podcast

O quarto episódio do podcast ‘Mundo da Leitura’ já está no ar! No mais novo ‘capítulo’ da atração patrocinada pela Bienal do Livro Bahia 2022, o apresentador Edgard Abbehusen recebeu os escritores baianos Matheus Peleteiro e Ruan Passos. No bate papo, os convidados dividiram curiosidades e detalhes sobre suas respectivas obras e também suas experiências como leitores.

Matheus e Ruan também revelaram suas principais referências, além de seus autores favoritos. O podcast já está disponível nas plataformas digitais. Ouça abaixo:

O ‘Mundo da Leitura’ é responsável por bastidores e curiosidades da literatura local. O programa vai trazer pelas próximas semanas, uma conversa com leitores, autores, escritores, poetas, cronistas, contistas e roteiristas.

Além de Mateus Peleiteiro e Ruan Passos, já participaram do podcast personalidades como Tatiana Zaccaro, diretora da GL Eventos, grupo que organizou o retorno da Bienal na Bahia, Liz Passos, publicitária, escritora, palestrante e autora do livro: ‘Um Encontro Inesperado’ e Victor Mascarenhas, autor de livros premiados, como ‘Cafeína’.

