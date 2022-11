Matupá (MT) divulga processo seletivo com 103 vagas; salários até R$ 4,9 mil

A Prefeitura de Matupá no estado do Mato Grosso anunciou a realização de um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de 103 vagas para contrato imediato e também vaga para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior para atuação na Secretaria Municipal de Educação e Desporto e na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os salários da Prefeitura de Matupá – MT chegam até R$ 4,9 mil.

Vagas e salários Matupá – MT

A Prefeitura de Matupá – MT oferece 103 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Agente Administrativo Escolar – 2 vagas;

Agente de Serviços Públicos – 2 vagas;

Auxiliar de Creche – 5 vagas;

Auxiliar Administrativo – 1 vaga;

Auxiliar de Serviços Gerais – 23 vagas;

Cozinheiro – 2 vagas;

Manutenção e Limpeza – 6 vagas;

Nutrição Escolar – 2 vagas;

Motorista – Transporte Escolar – 8 vagas;

Recepcionista – 1 vaga;

Operador de Maquinas Pesadas 1 – 1 vaga;

Operador de Máquinas Pesadas 2 – 1 vaga;

Motorista de Veículos Leves – 3 vagas;

Motorista de Veículos Pesados – 4 vagas;

Tratorista – 4 vagas.

Nível médio/técnico

Agente de Combate as Endemias – CR;

Auxiliar no Consultório Dentário – 1 vaga;

Fiscal de Tributos, Obras e Posturas – CR;

Fiscal de Vigilância Sanitária – CR;

Educador Creas – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 4 vagas;

Técnico em Laboratório – CR.

Nível superior

Enfermeiro – 2 vagas;

Nutricionista – CR;

Professor de Pedagogia – Educação Infantil – 10 vagas;

Professor de Pedagogia – Séries Iniciais – 8 vagas;

Professor de Educação Física – 4 vagas;

Professor de Inglês ou Português com Habilitação em Inglês – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 2 vagas;

Bioquímico – CR;

Psicólogo – 2 vagas;

Fisioterapeuta CR;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Odontólogo – 1 vaga.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Matupá – MT variam de acordo com a vaga e a área de atuação.

Os cargos de nível fundamental, por exemplo, possuem salários de 1.216,59 a R$ 4.397,11 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre 1.298,03 a R$ 2.424,00 para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração que varia de acordo com a jornada de trabalho semanal, indo de 2.259,40 a R$ 4.956,75 para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Inscrições Matupá – MT

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Matupá – MT devem realizar a inscrição do dia 21 de novembro de 2022 até o dia 28 de novembro de 2022, diretamente pelo site da Prefeitura.

Etapas processo seletivo Matupá – MT

O processo seletivo para a Prefeitura de Matupá – MT contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 04 de dezembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pela Prefeitura de Matupá MT.