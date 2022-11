Mauritânia fica rica e escorraça Patsy após morte trágica

Foto: Reprodução/Globoplay

Na nova leva de capítulos de “Todas as Flores”, trama exclusiva do Globoplay, um acontecimento irá marcar o encerramento do décimo quinto episódio da novela.

Mauritânia (Thalita Carauta) será escorraçada pela família, mas conseguirá dar a volta por cima ainda no último capítulo inédito da nova leva da trama.

Após a morte trágica de Rulzito (Nilton Bicudo) a ex-atriz pornô receberá toda a herança milionária do homem que deixará Patsy (Suzy Rêgo) desesperada.

A notícia será dada para as duas durante a leitura do testamento do empresário. O advogado de Raulzito dirá que a única herdeira de toda a bolada do ricaço é Mauritânia.

Patsy terá um verdadeiro ataque ao descobrir que o homem a deixou na miséria, já que ela nunca trabalhou e vivia às custas do ex-marido, apenas esperando que ele morresse para faturar a herança.

A moça dará uma verdadeira volta por cima depois de ser renegada pela filha Brenda (Heloisa Honein), que não aceita o passado da mãe como atriz de filmes adultos.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.