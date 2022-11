MC Daniel surge com Mel Maia e volume chama atenção; veja

Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel, apontado pela web como affair da atriz Mel Maia, causou nas redes sociais na sexta-feira (25) ao aparecer em um momento íntimo com a amiga.

Por meio dos stories do perfil no Instagram, o cantor apareceu em um quarto de hotel com a artista durante uma viagem para Vitória, no Espírito Santo, quando um detalhe chamou atenção dos internautas.

Nas imagens, MC Daniel comemora a chegada no lugar fazendo uma dancinha com Mel Maia, quando a câmera mostra um volume na calça do cantor.

No Twitter, o detalhe não passou despercebido pelos usuários. “Meu filho, guardou a taça da Copa na cueca, foi?”, brincou uma conta. “Meu Deus o tamanho disso”, escreveu outra conta.

“O que é isso inchado?”, questionou outra. “Agora eu entendi porque a Mel Maia está com ele”, apontou mais uma. “Só Deus sabe o que eu faria com esse homem”, disse outra internauta.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.