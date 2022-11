MC Loma abre o jogo sobre pai da filha: ‘Me humilhou’

Foto: Reprodução/Instagram

MC Loma decidiu quebrar o silêncio e falou abertamente, pela primeira vez, sobre o pai da filha Melanie na segunda-feira (7).

Em entrevista para o podcast “PodCats”, juntamente com Mariely e Mirella, as Gêmeas Lacração, a cantora abriu o jogo sobre tudo o que passou após descobrir a gravidez.

“Não é presente, não liga, nem aí. Quando eu falei ‘eu tô grávida’, ele falou: ‘É? Tá bom, mas não fala pros meus amigos não, não fala para ninguém. Cala a boca, viu?’”, disparou.

“Eu falei que é dele, ele falou: ‘Tá bom, mas a gente vai fazer DNA. E os meus advogados vão falar com você, porque eu não quero mais, não. A partir de hoje, vai ser você e os meus advogados’. Sendo que ele não trabalha, ele é lascado. Eu não queria falar nada para prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê. Ele achou que eu queria dar o golpe nele, sendo que ele não tem nada e quem banca ele é o amigo dele”, continuou a cantora.

As gêmeas também relataram que ele é capaz de querer aparecer para assumir a paternidade apenas para conseguir fama em cima do assunto. MC Loma concordou com a fala.

“Hoje em dia, o povo na internet ama dar fama para gente que não presta. Aí vai dar fama para ele, que me humilhou quando eu falei que era filha dele”, seguiu.

Por fim, MC Loma disse ter recusado fazer teste de DNA e revelou que não existe problema nenhuma em ser mãe solo da pequena.

“Eu não tenho vergonha nenhuma de ser mãe solo, eu acho que eu sou uma mulher f*da por estar carregando essa barra toda. Vou ser uma mãe incrível para a minha filha, minha filha vai ter tudo. Não vou depender de homem nenhum para dar o melhor para a minha filha”, finalizou.

Veja a entrevista completa:

