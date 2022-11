MC Loma surpreende ao tirar a roupa em comemoração ao gol do Brasil

Foto: Reprodução/Instagram

O Brasil parou para assistir a vitória da seleção durante jogo contra a Suíça, na Copa do Mundo 2022, na tarde da segunda-feira (28), incluindo a cantora MC Loma.

Por meio das redes sociais, ela fez sucesso ao comemorar de forma inusitada o gol do Brasil. No momento em que a bola balançou a rede, a cantora ficou eufórica e acabou tirando a calça.

Nas imagens é possível ver MC Loma rebolando em cima do sofá na euforia da comemoração com amigos. O vídeo foi publicados nos stories do perfil do Instagram da cantora.

O momento repercutiu nas redes sociais e internautas se divertiram com a situação. “MC Loma não existe mano”, brincou um usuário. “a mc loma simplesmente tirando a calça na hora do gol do brasil, morri”, escrevei mais um.

“Queria ser amigo da mc loma e das gemeas lacraçao. Se nos stories elas já são divertidas, imagina pessoalmente”, disse outro. “vei a mc loma coringando na comemoração do gol e ficando só de calcinha fez meu dia”, brincou um fã.

Veja o vídeo:

