MC Mirella chora ao revelar furtos de celulares e joias em mansão

MC Mirella apareceu abalada nos stories do perfil no Instagram durante a madrugada desta terça-feira (1º), após ter sido vítima de furto mais uma vez.

Horas antes de começar uma festa de Halloween na mansão, ela revelou ter sido furtada na própria casa. “Olha como eu tenho que ficar. Não aguento mais, juro”, desabafou.

“Toda hora roubam coisa minha, não aguento mais. É iPhone, só coisa de marca. Isso que eu mereço?”, indagou. “Juro que a minha vontade é pegar uma malinha, ir pros Estados Unidos e sumir, ficar um bom tempo lá cuidando da mente, longe de tudo. Cansada de ficar desse jeito por causa de simplesmente minhas coisas sumirem misteriosamente (só coisas de valor)”, soltou Mirella.

A cantora ainda revelou ter ficado desanimada para curtir a festa por conta do ocorrido e mostrou as olheiras por conta do choro.

“Sabe o que é pior? Eu não sei ser falsa, gente. Eu tô no meio de uma festa, não me arrumei mais, porque, de verdade, até desanimei de me arrumar. Olha a minha olheira de tanto chorar. Eu já estava sem dormir, aí eu chorei e ficou pior. Olha a situação”, finalizou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que MC Mirella reclama de furtos na mansão. Em abril ela teve um prejuízo de R$13 mil após dois celulares sumirem de casa.

