MC Poze tem festa suspensa pela Justiça

O cantor MC Poze teve uma apresentação em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia suspensa pela Justiça de Goiás após denúncia do Ministério Público por suposta associação do artista ao tráfico.

De acordo com o órgão, a organização do evento não apresentou todas as autorizações e que a principal atração, MC Poze, supostamente tem ligações com facção criminosa.

Na denúncia feita pelo MP, foram citadas notícias sobre investigações e supostas atividades ilegais do cantor. Ainda de acordo com o documento, a festa não apresentou autorização da Secretaria do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros e nem Alvará da Prefeitura. De acordo com o g1 Goiás, a organização da festa vai recorrer da medida.

Em 2021, o artista teve um show proibido pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia após o artista ser ameaçado por traficantes.

