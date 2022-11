MC Rebecca eleva temperatura ao receber massagem sensual

Foto: Reprodução/ Twitter

MC Rebecca elevou a temperatura nas redes sociais ao compartilhar um momento de intimidade vivido nos Estados Unidos.

De folga na terra do Tio Sam, a funkeira aproveitou a oportunidade para experimentar a famosa massagem tântrica de Emmanuel Lustin, celebridade nas redes sociais por proporcionar momentos de prazer através dos movimentos manuais pelo corpo.

No vídeo compartilhado no Twitter, Rebecca aparece usando um biquíni com as cores do Brasil e vendada enquanto Emmanuel massageia o corpo da cantora. “Com o melhor”, escreveu.

O registro rendeu comentários dos internautas, que questionaram a artista como foi possível manter a concentração ao ser tocada intimamente. “E o tesão depois guarda aonde, no bolso?”, brincou um. “Com uma massagem dessa eu engravido”, escreveu outra.

Para os mais animados, Rebecca ainda revelou aos seguidores que Emmanuel pretende visitar o Brasil em breve para oferecer seus serviços.

Sucesso na web

Os vídeos de massagem feitos por Emmanuel Lustin chegaram a viralizar nas redes sociais no primeiro semestre de 2021. Na época, a proposta da massagem tântrica ainda era desconhecida por grande parte do público que teve acesso ao conteúdo.

A prática, originária da Índia, incorpora a essência tântrica da shakti, em tradução do sânscrito para o portugês que significa energia.

Embora tenha um caráter erótico, a prática tântrica não funciona apenas como um momento de estímulo sexual. Profissionais da área pontuam que esse tipo de massagem trabalha para remover os bloqueios que as pessoas modernas enfrentam, sejam elas físicas, mentais, emocionais e também sexuais, mas não apenas ela.

O iBahia já viveu a experiência de uma massagem tântrica e traz para você um guia sobre a prática que tem animado os internautas nas redes sociais.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.