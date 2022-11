Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) celebrou, na última sexta-feira (4), os 25 anos de sua criação, de acordo com informações do Ministério das Comunicações (MCom).

MCom destaca conquistas para o setor de telecomunicações em cerimônia de 25 anos da Anatel

A secretária-executiva do Ministério das Comunicações (MCom), Estella Dantas, participou da solenidade realizada na sede da autarquia, em Brasília (DF). A cerimônia contou também com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, do presidente da Anatel, Carlos Baigorri, e dos outros conselheiros do órgão federal, de acordo com informações oficiais.

A expansão do 5G

Durante o evento, a secretária Estella Dantas destacou a parceria entre o Ministério e a Agência, especialmente na implantação da tecnologia 5G nas capitais e agora expandindo para outras cidades com mais de 500 mil habitantes. No entanto, um dos principais desafios para os próximos anos, segundo ela, está relacionado à conexão de áreas remotas e de escolas.

“Enquanto celebramos o 5G, há outra realidade longe dos grandes centros urbanos”, ressaltou Estella Dantas. “Há dois meses conectamos uma escola em São Gabriel da Cachoeira (AM) e levamos uma série de políticas. A comunidade passou a ter mais vida. Conectar a Amazônia não é fácil, mas estamos seguindo. O meu desejo é que entendam o valor precioso que é conectar as comunidades da Amazônia, do Nordeste, do interior do nosso Brasil”, completou a secretária-executiva do MCom.

Planejamento

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, aproveitou a oportunidade para apresentar o novo Plano Estratégico para o período entre 2023 e 2027. “Seguiremos promovendo a conectividade e a prestação de serviços de comunicação com qualidade para todos. O que muda é que vamos estimular mercados dinâmicos e sustentáveis de comunicação e fomentar a transformação digital junto à sociedade em condições de equilíbrio de mercado”, explicou Baigorri.

Pesquisa e tecnologia

Para apoiar nessa nova fase, a Anatel e a Universidade de Brasília (UnB) assinaram um instrumento de cooperação para a realização de pesquisa acadêmica sobre os novos desafios regulatórios do ecossistema digital, que trará uma série de diagnósticos relacionados ao tema com a participação de diversos setores, de acordo com o Ministério das Comunicações (MCom).

Conectividade e inovação

Por fim, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, ressaltou o empenho dos profissionais da Anatel durante os 25 anos para a construção de marcos significativos para o setor de telecomunicações e destacou que o órgão deve seguir em frente na promoção da conectividade, que é tão importante nos tempos atuais. “São muitos brasileiros que contribuem neste esforço para garantir ao país o seu desenvolvimento. Não dá para pensar em exercícios de cidadania sem acesso à conectividade”, pontuou, de acordo com informações oficiais.