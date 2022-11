Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alexandre Nero fez a temperatura subir na manhã deste sábado (5), após publicar uma foto sem camisa nas redes sociais. O tanquinho chamou atenção dos internautas, que também notaram a legenda ousada do ator.

“Hoje eu vou furar o seu bloqueio. Me deixa abrir suas vias interditadas por atos antidemocráticos do seu coração”, escreveu fazendo uma brincadeira em referência aos protestos antidemocráticos que estão acontecendo no país.

No comentários, a web reagiu:

“Eu tô tão engarrafada….”, escreveu um. “Eita, que homem”, escreveu outro. “Por mim você pode até me chamar de patriota”, disse outra seguidora.

Nos últimos dias, cresceu a imagem de galã de Alexandre Nero, em especial por causa das eleições. Além de se posicionar, o ator global postou fotos e vídeos.

