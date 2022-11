‘Me sinto incompleta’, desabafa viúva do tio de Marília Mendonça

Foto: Reprodução/Redes Sociais

As mortes da cantora Marília Mendonça, do piloto Geraldo Medeiros, do copiloto Tarciso Pessoa, do produtor Henrique Ribeiro e do tio e assessor Abicieli Silveira, completa um ano no sábado (5).

Apesar de doze meses terem se passado, o sentimento de vazio e saudade segue com Nayara Moura, viúva do tio de Marília Mendonça.

Em entrevista para o site Na Telinha, ela falou sobre como tenta se recompor, além da falta que Abicieli faz no dia a dia. “Não está sendo fácil, me sinto incompleta. Ele era meu companheiro, amigo, confidente. Ele era minha calmaria, meu tudo. Minha vida mudou completamente, nada vai ser como antes …Quando perdemos alguém que amamos, não somos as mesmas pessoas de antes”, desabafou.

“Tenho encontrado força em Deus. Sem ele, não sei o que seria de mim. E na minha filha. A Marília era uma mulher extraordinária, de um coração grandioso. Me ajudou muito mesmo. Eles foram luz para todos que conviviam com eles. Henrique (Bahia) também era uma pessoa maravilhosa”, completou.

Nayara ainda falou sobre como Marília ajudou ela e o esposo quando eles tiveram a filha Laura, que tinha apenas seis meses quando o pai morreu.

“Marília deu todo apoio quando engravidei e descobrimos a cardiopatia da Laura. Ela foi um anjo na minha vida e na vida de todos”, contou.

“A cirurgia quem ia pagar era ela, mas com o acidente, bloqueou as coisa dela, então o Henrique e Juliano foi quem pagaram a cirurgia dela, sou eternamente grata a todos eles. Tive anjos na minha vida. Ruth também é uma mulher maravilhosa que tive todo apoio”, finalizou.

