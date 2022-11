O Ministério da Educação (MEC), por meio Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta quinta-feira (17), a Portaria nº 879 que normatiza a publicização do cadastro das Instituições de Ensino Superior (IES) em seus sites, suas redes sociais e em propagandas televisivas.

MEC: a tecnologia pode ser incluída na educação em diversas vertentes

A iniciativa visa facilitar o acesso dos estudantes ao sistema federal de ensino no Sistema e-MEC, assim como o acesso às notas e à situação cadastral das IES, de acordo com informações oficiais. Sendo essa, uma das diversas vertentes da tecnologia na educação.

QR Code

A Portaria define, ainda, que a disponibilização ocorrerá por meio de um QR Code, juntamente com um banner do Ministério da Educação (MEC), que será fornecido pela Seres, o qual redireciona para o cadastro da IES no Sistema e-MEC.

O QR Code e o banner deverão, obrigatoriamente, ser inseridos pela IES integrante do sistema federal de ensino, em área de destaque fixa em seu próprio site, suas redes sociais e em propagandas televisivas próximo à sua logomarca ou nome fantasia. As instituições terão o prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da data de disponibilização do QR Code e do banner, para promover a adequação necessária em seu site e demais mídias em atividade.

Irregularidade

Em caso de ausência do QR Code ou do banner, a IES receberá uma ocorrência por irregularidade administrativa, passível de procedimento administrativo de supervisão a cargo da Seres, em obediência ao art. 62 do Decreto nº 9.235, de 2017, segundo informações do Ministério da Educação (MEC).

A Portaria Nº 879, de 11 de novembro de 2022 dispõe sobre a publicização do cadastro das Instituições de Educação Superior – IES integrantes do sistema federal de ensino no Sistema e-MEC em sítios eletrônicos das IES, redes sociais e propagandas televisivas.

A tecnologia na educação

A tecnologia tem sido amplamente usada na educação em diversas vertentes, considerando as aulas à distância, bem como as ferramentas utilizadas nas salas de aulas. Por isso, iniciativas como essa do Ministério da Educação (MEC) são importantes para amparar o estudante e demonstrar o quanto o investimento em tecnologia pode ser eficiente em muitos processos.

Novos conceitos

Portanto, o investimento em tecnologia na educação é viável em muitas vertentes, considerando a confiabilidade das instituições de ensino, o avanço das pesquisas e a maneira prática como os estudantes aprendem em diferentes cursos através da interatividade digital.